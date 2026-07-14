Уже завтра через Владимирскую область проследует восьмой бронепробег «Дорога мужества». В составе колонны – 12 раритетных образцов военной техники: легендарный ЗИС-5, прославленная

Уже завтра через Владимирскую область проследует восьмой бронепробег «Дорога мужества». В составе колонны – 12 раритетных образцов военной техники: легендарный ЗИС-5, прославленная «Катюша» на базе полуторки ГАЗ-АА, ГАЗ-67Б, БТР-40, БРДМ-1, БРДМ-2 и другие. Впервые в пробеге участвуют бронеавтомобили семейств «Спартак», «Атлет», «Штурм» и «Комбат Б». Бронепробег организован Межрегиональной общественной организацией «Военно-техническое общество». Он пройдёт по