В администрации города Владимира сообщают о временном ограничении проезда для всех видов транспорта на Луначарского на участке от ул. Полины Осипенко до ул. Усти-на-Лабе. Движение будет

В администрации города Владимира сообщают о временном ограничении проезда для всех видов транспорта на Луначарского на участке от ул. Полины Осипенко до ул. Усти-на-Лабе. Движение будет закрыто с 20.00 17 июля (пятница) и до 20.00 19 июля (воскресенье). Это связано с проведением плановых работ по модернизации тепловой сети, отметили в администрации города. Водителей просят заранее