В Коврове столкнулись 7 автомобилей. ДТП произошло на улице Комсомольской. По предварительной информации УМВД, «паровозик из машин» собрала «Газель». Ее водитель 1982 года рождения

В Коврове столкнулись 7 автомобилей. ДТП произошло на улице Комсомольской. По предварительной информации УМВД, «паровозик из машин» собрала «Газель». Ее водитель 1982 года рождения ехал с улицы Машиностроителей в сторону проспекта Ленина, когда врезался в движущиеся в попутном направлении автомобили Мазда. Шевроле Нива и Мицубиси. После этого Мицубиси наехала на Рено, Фольксваген и Ладу Гранта. В итоге в ДТП пострадали