Системы футбольных лиг отличаются друг от друга. Эксперты kaper.pro рассказали о четырех странах: Португалии, Австрии, США и Бразилии
Португалии
Самый престижный футбольный турнир Португалии — Примейра-лига. Традиционно в первенстве принимают участие 18 профессиональных клубов. Трое слабейших меняются местами с конкурентами из первого дивизиона. Победитель и клуб, которому досталось 2-е место, получают шанс показать себя в Лиге Чемпионов. Обладатель золота попадает в ЛГ безоговорочно, серебряный призер — по итогам квалификационных
встреч плей-офф.
Участник, завоевавший бронзовую медаль, как и обладатель кубка страны, отстаивают честь португальского футбола в Лиге Европы. К ним присоединяются ФК с 5- и 6-й строчки рейтинга после квалификации.
Всего система португальского футбола насчитывает 3 иерархически связанных национальных структуры и 4 лиги, представляющие территориальные округа. Последние выступают стартовой площадкой для начинающих футболистов.
Австрии
Популярность футбола в Австрии чрезвычайно высока. Спортивный Олимп для спортсменов из этой европейской страны — Бундеслига. За титул чемпиона сражаются 10 соперников, андердог теряет место в высшем дивизионе и отправляется в категорию ниже.
Вторая лига – следующий этап в австрийской иерархии. Лидер сезона занимает место аутсайдера в Бундеслиге, а два ФК, набравшие наименьшее количество очков, вылетают в Региональную лигу, разделенную на 3 территориальных сектора по 16 участников в каждой:
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Регионаллига Восток. Формируется из победителей Ландеслиги Бургенланда, Ландеслиги Нижней Австрии, Венской городской лиги.
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Регионаллига Центр. Здесь соревнуются лидеры Ландеслиги Стирии, Ландеслиги Верхней Австрии, Ландеслиги Каринтии.
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Регионаллига Запад, состоящая из чемпионов Ландеслиги Зальцбурга, Тирольской лиги, Ландеслиги Форарльберга.
В каждой из представленных непрофессиональных Ландеслиг играют по 16 конкурентов, за исключением Верхней Австрии и Форарльберга. Последние насчитывают 14 клубов. Из каждой Ландеслиги в соответствующую Регионаллигу поднимается 1 ФК.
США
Еще пару десятилетий назад в США американский футбол абсолютно затмил его европейского собрата. Однако в 1996 году soccer (так называют привычный нам футбол жители Америки) получил официальный статус. Тогда родилась Высшая футбольная лига
MLS, первый футбольный дивизион.
Сегодня в MLS за титул чемпиона сражаются 26 клубов, 3 из них — из Канады. В 2022 году, по подсчетам экспертов, клубов в первом дивизионе станет больше, порядка 30.
В 2010 году появился второй дивизион – Чемпионат USL, насчитывающий 35 участников, а спустя 7 лет была организован Первая лига USL. В турнире борются 12 команд третьего дивизиона. К этой же категории относится и Национальная независимая футбольная ассоциация, в которой играют 8 соперников.
Бразилия
И напоследок — темпераментный бразильский футбол, известный во всем мире.
Сборная Бразилии пять раз становилась чемпионом мира и воспитала немало футболистов, выступающим за европейские клубы.
Особенность футбольной иерархии Бразилии заключается в том, что чемпионатам штатов придается не меньшее значение, чем турнирам, проходящим между командами ведущих дивизионов.
Элита футбола — Чемпионат страны Серия А. За первенство соревнуются 20 ФК, играя по кругу по одному гостевому и одному домашнему поединку. Итого 38 встреч. Чемпионом страны становится команда, заработавшая больше всех очков.
Если результат двух или нескольких соперников равный, берется во внимание:
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разница между тем, сколько команда
забила и пропустила
голов;
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как много заработала «горчичников» и красных
карточек;
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соотношение выигранных и проигранных
встреч;
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общее число мячей, заброшенных в ворота
соперника.
Соперники, занявшие первые 6 строк турнирной таблицы Серии А, получают право на участие в Кубке Либертадорес, где собираются лучшие футболисты стран Южной Америки. Четверо лидеров сразу
отправляются в групповой этап, двум остальным предстоят квалификационные матчи.
4 аутсайдера Серии А меняются местами с сильнейшими представителями Серии В, второго дивизиона бразильского спорта. Принцип обмена здесь аналогичный описанному выше. Четверо слабейших
уходят в Серию С, фавориты — в А.
Третий дивизион, Серия С, делится на 2 группы (А и В) по 10 участников. Полуфиналисты каждой из них следующий сезон проводят в Серии В.
Низший дивизион Бразилии – серия D, в которой за первенство сражаются 68 команд. Четверо сильнейших поднимаются на ступеньку выше.
Источник https://www.kaper.pro/