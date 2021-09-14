Системы футбольных лиг отличаются друг от друга. Эксперты kaper.pro рассказали о четырех странах: Португалии, Австрии, США и Бразилии

Португалии

Самый престижный футбольный турнир Португалии — Примейра-лига. Традиционно в первенстве принимают участие 18 профессиональных клубов. Трое слабейших меняются местами с конкурентами из первого дивизиона. Победитель и клуб, которому досталось 2-е место, получают шанс показать себя в Лиге Чемпионов. Обладатель золота попадает в ЛГ безоговорочно, серебряный призер — по итогам квалификационных

встреч плей-офф.

Участник, завоевавший бронзовую медаль, как и обладатель кубка страны, отстаивают честь португальского футбола в Лиге Европы. К ним присоединяются ФК с 5- и 6-й строчки рейтинга после квалификации.

Всего система португальского футбола насчитывает 3 иерархически связанных национальных структуры и 4 лиги, представляющие территориальные округа. Последние выступают стартовой площадкой для начинающих футболистов.

Австрии

Популярность футбола в Австрии чрезвычайно высока. Спортивный Олимп для спортсменов из этой европейской страны — Бундеслига. За титул чемпиона сражаются 10 соперников, андердог теряет место в высшем дивизионе и отправляется в категорию ниже.

Вторая лига – следующий этап в австрийской иерархии. Лидер сезона занимает место аутсайдера в Бундеслиге, а два ФК, набравшие наименьшее количество очков, вылетают в Региональную лигу, разделенную на 3 территориальных сектора по 16 участников в каждой:





Регионаллига Восток. Формируется из победителей Ландеслиги Бургенланда, Ландеслиги Нижней Австрии, Венской городской лиги.





Регионаллига Центр. Здесь соревнуются лидеры Ландеслиги Стирии, Ландеслиги Верхней Австрии, Ландеслиги Каринтии.





Регионаллига Запад, состоящая из чемпионов Ландеслиги Зальцбурга, Тирольской лиги, Ландеслиги Форарльберга.





В каждой из представленных непрофессиональных Ландеслиг играют по 16 конкурентов, за исключением Верхней Австрии и Форарльберга. Последние насчитывают 14 клубов. Из каждой Ландеслиги в соответствующую Регионаллигу поднимается 1 ФК.

США

Еще пару десятилетий назад в США американский футбол абсолютно затмил его европейского собрата. Однако в 1996 году soccer (так называют привычный нам футбол жители Америки) получил официальный статус. Тогда родилась Высшая футбольная лига

MLS, первый футбольный дивизион.

Сегодня в MLS за титул чемпиона сражаются 26 клубов, 3 из них — из Канады. В 2022 году, по подсчетам экспертов, клубов в первом дивизионе станет больше, порядка 30.

В 2010 году появился второй дивизион – Чемпионат USL, насчитывающий 35 участников, а спустя 7 лет была организован Первая лига USL. В турнире борются 12 команд третьего дивизиона. К этой же категории относится и Национальная независимая футбольная ассоциация, в которой играют 8 соперников.

Бразилия

И напоследок — темпераментный бразильский футбол, известный во всем мире.

Сборная Бразилии пять раз становилась чемпионом мира и воспитала немало футболистов, выступающим за европейские клубы.

Особенность футбольной иерархии Бразилии заключается в том, что чемпионатам штатов придается не меньшее значение, чем турнирам, проходящим между командами ведущих дивизионов.

Элита футбола — Чемпионат страны Серия А. За первенство соревнуются 20 ФК, играя по кругу по одному гостевому и одному домашнему поединку. Итого 38 встреч. Чемпионом страны становится команда, заработавшая больше всех очков.

Если результат двух или нескольких соперников равный, берется во внимание:





разница между тем, сколько команда

забила и пропустила

голов;







как много заработала «горчичников» и красных

карточек;







соотношение выигранных и проигранных

встреч;







общее число мячей, заброшенных в ворота

соперника.





Соперники, занявшие первые 6 строк турнирной таблицы Серии А, получают право на участие в Кубке Либертадорес, где собираются лучшие футболисты стран Южной Америки. Четверо лидеров сразу

отправляются в групповой этап, двум остальным предстоят квалификационные матчи.

4 аутсайдера Серии А меняются местами с сильнейшими представителями Серии В, второго дивизиона бразильского спорта. Принцип обмена здесь аналогичный описанному выше. Четверо слабейших

уходят в Серию С, фавориты — в А.

Третий дивизион, Серия С, делится на 2 группы (А и В) по 10 участников. Полуфиналисты каждой из них следующий сезон проводят в Серии В.

Низший дивизион Бразилии – серия D, в которой за первенство сражаются 68 команд. Четверо сильнейших поднимаются на ступеньку выше.

Источник https://www.kaper.pro/