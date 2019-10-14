Певица Наргиз вновь оказалась в центре скандала. Артистка отказалась платить звукорежиссеру, а после уволила его.

Певица Наргиз вновь оказалась в центре скандала. Артистка отказаласьплатить звукорежиссеру, а после уволила его.Наргиз и Владимир Губатов сотрудничали на протяжении двух лет.Однако накануне в личном аккаунте "Фейсбук" артистка разместила пост. Онаобвинила звукорежиссера в срыве рабочего процесса, но уже через несколько часовудалила публикацию.Поводом для конфликта стали "особые условия" по которымработал Владимир Губатов. Как оказалось, звукорежиссер ежемесячно получалдополнительные сто тысяч рублей вне зависимости от количества концертов увокалистки за текущий период. Данное условие певица Наргиз отказалась соблюдать,так как Губатов позволял себе непозволительные вещи."В какой-то момент с ним начали происходить странныеметаморфозы. Он начал вмешиваться в процессы аранжировок, хамить и унижатьновых участников коллектива, упрекая их в некомпетентности. Беспрестанноеворчание и гнев достигли апогея, когда весь этот шквал возмущения обвалился ина меня. Владимир не стеснялся в выражениях, говоря о том, что он особа другогоуровня", – написала певица Наргиз.Ниже звезда отметила, что как специалист Губатов вызывает унее восхищение, однако его человеческие качества оставляют желать лучшего. также рассказала о недавнем происшествии, когда у звукорежиссераотключился пульт на недавнем концерте в Казани.Гневный пост вокалистка завершила просьбой, которуюадресовала Губатову. Она попросила Владимира "не врать об истинных причинахего увольнения".Отметим, Владимир Губатов – один из самых известных мастеровпо звуку в стране. Он работал со Скриптонитом, Владимиром Пресняковым, ДмитриемМаликовым, Сосо Павлиашвили и другими звездами, сообщает .Напомним, несколькими месяцами ранее продюсер Максим Фадеев прекратил сотрудничество с и запретил ей исполнять его песни. Вокалистка заявила, что продюсерский центр MALFA, которым руководит Фадеев, срывал ее концерты. После этого в Сети разгорелся большой скандал.