В СМИ появилась информация о возможной причастности США к крушению пассажирского Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур и потерпевшего катастрофу в небе над Донбассом. При этом американская сторона, судя по всему, пытается замести следы своего страшного преступления.

В СМИ появилась информация о возможной причастности США к крушению пассажирского Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур и потерпевшего катастрофу в небе над Донбассом. При этом американская сторона, судя по всему, пытается замести следы своего страшного преступления.Информация, наталкивающая на размышления о возможной причастности США к крушению MH17 в Донбассе, появилась в Сети еще 10 сентября. С тех пор, сообщают СМИ, этот материал исключается из новостной выдачи в поисковике Google.Автор материала Кристоф Леманн рассуждает о том, что международное расследование длится уже долгое время, однако никакой ясности до сих пор не принесло. Наоборот, возникают все новые вопросы. Например, почему эксперты продолжают утверждать о том, что ракета якобы была выпущена при участии России, тогда как все факты и доказательства указывают на ее украинское происхождение.Еще один важный аспект, на который обращает внимание Кристоф Леманн, касается того, кто именно проводит расследование. Эту роль взял на себя Совет по безопасности Нидерландов, который является одной из структур НАТО, передает "". И никто не может объяснить, по каким процедурам и законам крушение малайзийского самолета расследует нидерландская военизированная структура, а не власти Малайзии.Однако самой пугающей частью статьи является предположение о том, что к крушению могут быть причастны США. Кристоф Леманн напомнил о существовании плана "Нортвудс". Этот документ якобы был представлен в 1962 году министром обороны Робертом Макнамертом американскому президенту Джону Кеннеди.Сообщается, что в этот план входила идея силами спецслужб уничтожить в небе над США гражданский лайнер. В трагедии же необходимо было обвинить кубинцев, что дало бы повод для военного вторжения на остров. Возможно, подозревает Леманн, этот план было решено адаптировать под украинские условия.Материал дополняется.