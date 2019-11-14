Опавшие листья - мусор , и их место - на кладбище. И это не шутка.

Опавшие листья - мусор , и их место - на кладбище. И это не шутка.Борис Бадягин, водитель мусоровоза: «Мы отвозим ее в Улыбышево, на кладбище. Там покрывают верхний слой земли, где будут зимой копаться могилы. И он для того, чтобы сохранять тепло."Уборка города в преддверии зимы - дело нужное. Но не всегда полезное для деревьев, говорят специалисты. Эти же листья могли бы служить прекрасной подушкой для корней вековых лип и естественным удобрением. Излишняя уборка обедняет землю. В почве становится меньше кислорода, влаги и питательных веществ. Таким образом и растения растут хуже и биологический круговорот нарушается.Валентина Блинова, методист станции юннатов: «Листья очень полезны... Они полезны тем, что органика, которая накопилась у них за лето, то есть крахмал, сахара, витамины, они перерабатываются червями дождевыми, если земля не утоптана. И бактериями. Образуется гумус и почва становится все плодороднее и плодороднее с каждым годом, если не убирать листья 19 секунд.»Споры между коммунальщиками и экологами ведутся давно. Небольшой опрос показал: большинство горожан - за уборку листвы. На ней легко подскользнуться, а это чревато травмами.Сергей Владимирович Сухопаров начальник отдела по охране окружающей среды администрации города Владимира: «Вопрос спорный абсолютно. Что касается действительно, парков городских, где она никому не мешает, то там листву, конечно, лучше оставлять. Что касается проезжих частей, пешеходных дорожек, то тут ее надо убирать. Но в любом случае, мы руководствуемся правилом благоустройства и содержания территории города».На вопрос, во сколько обходится городскому бюджету доставка листвы на кладбище, в мэрии не ответили. Кстати, экологи предлагают альтернативный метод - опрыскивать ее мочевиной. Листья быстрее перегнивают, и не мешают жителям. И люди довольны, и для деревьев польза.Юлия Болдина, Илья Хлудов. Вести-Владимир.