Потапу и Насте Каменских не удалось скрыть от ушлых журналистов приготовления к свадьбе. Украинские СМИ добыли фотографию приглашения на церемонию. На самой открытке, разосланной гостям – просьба сохранить все в секрете.

Потапу и Насте Каменских не удалось скрыть от ушлыхжурналистов приготовления к свадьбе. Украинские СМИ добыли фотографиюприглашения на церемонию. На самой открытке, разосланной гостям – просьбасохранить все в секрете.Слухи о готовящейся свадьбе поп-дивы Насти ирэпера ходят давно. Называли уже и приблизительную дату – май месяц. Ивот в украинских изданиях появились, как утверждают журналисты, доказательстваподготовки к торжеству.Снимок пригласительных на свадьбу Потапа и Каменскихопубликовало издание "Страна.ua". Правда, имена жениха и невесты нанем не указаны – но "эксперты" уверены, что они зашифрованы впослании на открытке."Драгоценный наш друг! Приглашаем тебя и твоегочеловека на свадьбу века. Сохрани для нас дату 23 мая и обязательно подтвердисвое присутствие. Наконец-то добрый медведь обретет свой бесценный камушек.Давай сохраним это в секрете", – гласит надпись на приглашении.Специалисты по шифрам сразу определили, что "добрыймедведь" – это Потап, а "камушек" – конечно же, Настя.Подтверждает их теорию и изображенный на открытке герб – медведь с бриллиантовв лапах в обрамлении киевских каштанов и нот. Тут же выбиты буквы П и К – ясно, что имеются в виду .По данным издания, получившего совершенно секретнуюинформацию от некоего инсайдера, организацией торжества занимаетсяивент-агентство "GG PROJECT". А тамадой на свадьбу позвали актераЮрия Горбунова, чьи услуги оцениваются в 4-5 тысяч долларов.информацию упорно не комментируют. Ихпредставители заявляют, что журналистам лучше бы подождать официальногозаявления самих артистов. Пока же новости о свадьбе – просто слухи.