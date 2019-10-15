Здание Фрунзенского суда во Владимире, постройки 19 века, собираются обновить современными материалами.

Здание Фрунзенского суда во Владимире, постройки 19 века, собираются обновить современными материалами. Старинный фасад из красного кирпича закроют пластмассовым сайдингом. Уже готов проект. Осталось найти средства на ремонт. Как нам стало известно, в этом году их пока не выделили. Но это пока. Здание не является памятником и не находится под охраной государства. Однако у горожан есть вопросы к главным архитекторам города и области, почему они не встают на защиту исторического облика Владимира.Фото паблика """Радио России-Владимир"