В одной из школ города Кольчугино, являющейся объектом культурного наследия, произошло частичное...

В одной из школ города Кольчугино, являющейся объектом культурного наследия, произошло частичное расхождение стеныВ Кольчугино прокуратура провела проверку в связи с деформацией фасада главного здания МБОУ «Средняя школа № 6», расположенной на улице Мира. Это образовательное учреждение является объектом культурного наследия регионального значения и в годы Великой Отечественной войны функционировало как военный госпиталь.Сейчас школе требуется капитальный ремонт, на который в марте 2024 года из бюджета Кольчугинского района была выделена субсидия в размере более 80 миллионов рублей. Однако аукцион, объявленный для выбора подрядчика на ремонт, не смог привлечь ни одного участника, что привело к признанию торгов несостоявшимися.Администрация района предприняла шаги для заключения контракта с единственным потенциальным подрядчиком, но желающих не нашлось, и в итоге субсидия была возвращена в областной бюджет.13 ноября 2024 года на четвертом этаже здания, рядом с кабинетом математики, произошло частичное расхождение стены, после чего были организованы аварийно-восстановительные работы. Прокурор Кольчугинского района Михаил Кузнецов, проведя осмотр, обнаружил, что место работ не было огорожено, что создало опасность для учащихся, продолжающих занятия в близлежащих классах.Решено перевести детей на дистанционное обучение на время ремонта.Фото: пресс-служба областной прокуратуры