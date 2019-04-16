Разбирательства вокруг элитных апартаментов Юлии Началовой продолжаются. Говорят, в дело вмешался экс-супруг певицы Евгений Алдонин, который намерен сесть за стол переговоров с ее бывшим возлюбленным, хоккеистом Александром Фроловым.

Разбирательства вокруг элитных апартаментов Юлии Началовой продолжаются. Говорят, в дело вмешался экс-супруг певицы Евгений Алдонин, который намерен сесть за стол переговоров с ее бывшим возлюбленным, хоккеистом Александром Фроловым.Сегодня, 16 апреля. прошел месяц со дня смерти Юлии Началовой. От артистки осталось множество песен, исполненных ее неподражаемым голосом (говорят, недооцененных), единственная дочь Вера и... неприятное судебное разбирательство. Это дело о 20 миллионах рублей, которые, как утверждает экс-любовник Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов, он заплатил за долю в ее квартире в элитном жилом комплексе. Певица же еще при жизни утверждала, что денег от него так и не увидела.Когда же Юлия Началова умерла, сторона певицы понадеялась, что Александр Фролов заберет иск и откажется от претензий на квартиру, наследницей которой должна стать ее дочь Вера. Но не тут-то было. А так как девочка еще не достигла совершеннолетия, ее интересы в суде представляет отец Евгений Алдонин.Теперь же появилась информация, что бывший муж Юлии Началовой намерен сесть за стол переговоров с Александром Фроловым, передает . Ходят слухи, что имеет место быть некая афера, в которую угодила Юлия Началова под влиянием неких людей. Якобы артистка планировала получить кругленькую сумму, однако ситуация обернулась против нее.Напомним, умерла 16 марта из-за заражения крови. У 38-летней артистки обнаружился целый букет заболеваний: подагра, диабет, а также общий сбой в организме, вызванный пережитой ранее анорексией. 21 марта певицу похоронили на Троекуровском кладбище. В последний путь провожали близкие, друзья, коллеги и поклонники.