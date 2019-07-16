Местные жители фиктивно поставили на миграционный учет семь иностранных граждан.

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Петушинскому району выявлены очередные факты нарушения миграционного законодательства.Полицейскими установлено, что 34-летняя и 36-летняя жительницы города Петушки весной текущего года направили в территориальный отдел по вопросам миграции четыре уведомления о прибытии уроженцев ближнего зарубежья с указанием места их проживания в своих домах.Аналогичным образом 43-летняя жительница города Покров в июне направила три уведомления о прибытии уроженцев ближнего зарубежья с указанием места их проживания в своем доме.Намерения предоставить помещения для проживания иностранным гражданам, прибывшим в Россию на заработки, у подозреваемых изначально не было.В настоящее время отделом дознания в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).