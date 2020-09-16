Подать заявку на соискание Премии можно путём самовыдвижения или представления добровольческими организациями или центрами.

На соискание Премии могут быть выдвинуты граждане, проживающие на территории Владимирской области, принимающие активное участие в добровольческой деятельности на безвозмездной основе по одной или нескольким номинациям:- «Социальная поддержка и защита граждан»: помощь людям, в то числе по улучшению материального положения малообеспеченных, социальная реабилитация безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей и иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовывать свои права и законные интересы;- «Помощь в чрезвычайных ситуациях»: подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам; подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, пропаганды знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;- «Создание комфортной городской/сельской среды, охрана окружающей среды»: участие в программах по охране окружающей среды и защите животных; участие в охране и должном содержании зданий, объектов и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронения;- «Пропаганда (формирование) здорового образа жизни»: содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан;- «Организация массовых мероприятий»: содействие деятельности в области физической культуры и спорта (за исключением профессионального), участия в организации или проведении физкультурных и спортивных мероприятий в форме безвозмездного выполнения работ и оказания услуг физическими лицами; содействие добровольческой деятельности; поддержка общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и молодежного движения, детских и молодёжных организаций.​Подать заявку на соискание Премии можно путём самовыдвижения или представления добровольческими организациями или центрами, инициативными группами, образовательными организациями и организациями здравоохранения, органами государственной власти, органами местного самоуправления Владимирской области.Для выдвижения кандидата до 10 октября в комитет по молодёжной политике областной администрации необходимо предоставить следующие документы:- письменное ходатайство направляющего лица;- анкета кандидата на соискание Премии;- материалы о добровольческой деятельности кандидата;- копия паспорта кандидата или иного документа, удостоверяющего личность;- фото кандидата на соискание Премии.(Фото:прессслужбаадминистрации Владимирской области)