Во Владимирской области будет создан Центр для одаренных детей в рамках программы «Юрий Башмет – молодым дарованиям России».

Во Владимирской области будет создан Центр для одаренных детей в рамках программы «Юрий Башмет – молодым дарованиям России». Сообщили в департаменте культуры. В работе образовательного Центра примут участие участие педагоги ведущих российских и зарубежных учебных заведений: Московской консерватории; Центральной музыкальной школы при Московской консерватории; МССМШ им. Гнесиных; Санкт-Петербургской консерватории; Парижской консерватории; Королевской академии музыки в Лондоне и других. Это станет дополнительной возможностью для наших юных музыкантов получить уникальные мастер-классы.Образовательная программа Центра будет реализовываться на базе нескольких учреждений культуры региона. Начать планируется уже в феврале 2020 года.