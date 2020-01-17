Владимир Сипягин заявил, что отвечать за нарушения придётся по всей строгости закона

16 января губернатор Владимирской области Владимир Сипягин выразил недовольство работой регионального «мусорного» оператора в зоне №2, в состав которой входит город Владимир. Глава региона крайне недоволен тем, как компания относится к работе.По словам губернатора, региональный оператор за пол месяца так и не смог отладить систему вывоза мусора и разобраться с заваленными отходами свалками. Часть претензий была связана с тем, что жители города не могут дозвониться до «горячей линии». Владимир Сипягин заявил, что отвечать за нарушения придётся по всей строгости закона.