Два проекта из Владимирской области вошли в шорт-лист претендентов на победу в первой Национальной премии в области профессиональной ориентации «Россия — мои горизонты». Организатором ..

Два проекта из Владимирской области вошли в шорт-лист претендентов на победу в первой Национальной премии в области профессиональной ориентации «Россия — мои горизонты».Организатором премии стал Фонд Гуманитарных Проектов (федеральный оператор проекта «Билет в будущее») при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Цель премии — выявление, поддержка и поощрение лучших инициатив, проектов и достижений в области профессиональной ориентации обучающихся.В номинации «Лучший проект, созданный школьниками» в финал вышелпроект ученицы 11 класса Зимёнковской средней школы Муромского района Дарьи Федосовой «Моя будущая профессия — врач-ветеринар». Дарья уже определилась с профессией. Школьница рассказывает о своих планах возрождения в посёлке Зимёнки Муромского района разведение коров красногорбатовской породы и открытия собственной ветеринарной клиники. Благодаря проекту она разработала бизнес-план личностного профессионального роста с 2022 по 2037 годы, который включает в себя профессиональное самоопределение, получение высшего образования и дальнейшее профессиональное совершенствование.В номинации «Школа № 1 в Единой модели профориентации» в финал вышел проект «Ключ к успеху: профориентация для будущего» школы №3 г. Юрьев-Польского. Школа представила на конкурс комплексный подход по реализации Единой модели профориентации, в рамках которого для учащихся проводятся занятия курса «Россия — мои горизонты», мастер-классы, профориентационные уроки, диагностики, индивидуальные консультации по выбору профессии и планированию карьеры, экскурсии на предприятия, мастер-классы, встречались с сотрудниками предприятий.Торжественная церемония награждения лауреатов Национальной премии в области профориентации «Россия — мои горизонты» состоится 23 апреля в Москве.Напомним, в сентябре 2023 года во всех российских школах внедрена и действует единая модель профориентации– профминимум для школьников 6–11-х классов. Все школьники России каждый четверг учебного года принимают участие в занятиях профориентационного курса «Россия – мои горизонты», которые реализуются в рамках внеурочной деятельности на базе проекта «Билет в будущее».