Белые лебеди были замечены на пруду рыбхоза «Ворша» в Собинском районе.

Белые лебеди были замечены на пруду рыбхоза «Ворша» в Собинском районе. Об этом рассказала пресс-служба Госохотинспекции Владимирской области и поделилась снимками грациозных птиц.Специалисты полагают, что лебеди сделали остановку на пути к местам гнездования, чтобы отдохнуть и набраться сил.«Одна из примет гласит, что если случилось видеть лебедей плавающих по воде, вас ждет удача и значительные перемены в лучшую сторону», - говорится в сообщении пресс-службы региональной Госохотинспекции.