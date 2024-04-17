Об этом рассказала Ирина Кузьменко, главный садовник города.

На улице Мира во Владимире власти вырубят около 40 деревьев. Об этом рассказала Ирина Кузьменко, главный садовник города.Причина в том, что насаждения больны ясеневой изумрудной златкой, и из-за этого они стремительно погибают. В скором времени ясени и клёны за ТЦ «Эра-2000» будут вырублены, жильцов близлежащих домов управляющая компания предупредила, а от городской комиссии выдано разрешение.Фитокарантин по ясеневой изумрудной златке на территории Владимирской области актуален с прошлого лета, а связано это с жуками-златками, которые откладывают внутри дерева личинки – они-то и наносят вред растению, так как проникают под кору и роют себе туннели.