12 мая на выставке «Россия» начнется Всероссийский свадебный фестиваль. В этот день на ВДНХ свои отношения зарегистрируют сразу 100 пар из разных регионов страны. Будут и молодожены из
<a href="https://33live.ru/novosti/17-04-2024-neskolko-par-iz-vladimirskoj-oblasti-pozhenyatsya-na-svadebnom-festivale-v-moskve.html" target="_blank">Несколько пар из Владимирской области поженятся на свадебном фестивале в Москве</a> - 12 мая на выставке «Россия» начнется Всероссийский свадебный фестиваль. В этот день на ВДНХ свои отношения зарегистрируют сразу 100 пар из разных регионов страны. Будут и молодожены из
[url=https://33live.ru/novosti/17-04-2024-neskolko-par-iz-vladimirskoj-oblasti-pozhenyatsya-na-svadebnom-festivale-v-moskve.html]Несколько пар из Владимирской области поженятся на свадебном фестивале в Москве[/url] - 12 мая на выставке «Россия» начнется Всероссийский свадебный фестиваль. В этот день на ВДНХ свои отношения зарегистрируют сразу 100 пар из разных регионов страны. Будут и молодожены из