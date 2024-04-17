12 мая на выставке «Россия» начнется Всероссийский свадебный фестиваль. В этот день на ВДНХ свои отношения зарегистрируют сразу 100 пар из разных регионов страны. Будут и молодожены из

12 мая на выставке «Россия» начнется Всероссийский свадебный фестиваль. В этот день на ВДНХ свои отношения зарегистрируют сразу 100 пар из разных регионов страны. Будут и молодожены из Владимирской области, сообщили в региональном правительстве. Так, свои отношения узаконят Андрей и Алена из Мурома. Они вместе работали в агентстве недвижимости и сначала не обращали внимания друг