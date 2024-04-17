Специалисты рассказали владимирцам о пользе фиников С древнейших времен люди ценили финики из-за...

Специалисты рассказали владимирцам о пользе финиковС древнейших времен люди ценили финики из-за доступности, сладкого вкуса и полезных свойств. Их изображали на стенах храмов Вавилонии и Ассирии, а в Древнем Египте из них делали вино и увековечивали этот процесс на стенах гробниц.В проекте Роспотребнадзора «Здоровое питание» рассказали о пользе фиников.Плоды богаты медью, железом, магнием, цинком, марганцем, калием, кальцием и витаминами А, С, В1, В2, В6. В составе присутствуют заменимые и незаменимые аминокислоты.Однако, финики достаточно калорийны – 277 ккал в 100 грамм. Но из-за полезного состава их все равно рекомендуют в качестве замены сладостей.Плоды помогают в борьбе с вирусными инфекциями, успокаивают кашель и выводят мокроту, обладают общеукрепляющим действием. Они полезны при анемии, гипертонии, для мозговой деятельности, благотворно влияют на сердце, почки и печень.Стоит отметить, что финики полезны и для пожилых людей, так как защищают от сердечно-сосудистых заболеваний, благодаря магнию и калию. Эти фрукты регулируют уровень глюкозы в крови, снижают риск развития патологий сосудов и поддерживают кислотный баланс организма.Важно: финики имеют ряд противопоказаний. Из-за них могут возникнуть некоторые проблемы с ЖКТ, например, вздутие, расстройство желудка или диарея. Обязательно проконсультируйтесь с врачом.Как выбрать качественные финики?- Цвет плодов должен быть темно-коричневым и равномерным. Более светлые оттенки говорят о том, что плоды не до конца созрели. Они должны быть матовыми, цельными, без механических повреждений, в меру мягкими на ощупь.- Обратите внимание на их запах. Если сухофрукт пахнет брожением, значит, он залежался на складе.- На финиках не должно быть трещин. Плоды не должны быть липкими, жирными, так как это говорит о том, что их обрабатывали сахарным сиропом.- Лучше выбирать плоды с косточкой, потому что они сохраняют наибольшее количество витаминов и полезных минералов.Важно: лучше всего хранить финики в холодильнике в плотно закрытом контейнере. Так они дольше сохранят свой вкус и не впитают посторонних запахов.Фото: проект Роспотребнадзора «Здоровое питание»; Fusion Brain, платформа для генерации изображений