Студенты Владимирского филиала РАНХиГС получили стипендии от Tele2 за идеи по цифровому развитию...

Студенты Владимирского филиала РАНХиГС получили стипендии от Tele2 за идеи по цифровому развитию регионаТалантливые студенты из Владимирского филиала РАНХиГС заканчивают учебный год с отличием. Этой весной они получили стипендии от Tele2 за идеи по цифровому развитию региона. Стипендиальный фонд - 100 тысяч рублей.Как сделать Владимир центром притяжения туристов? Создать простую и понятную навигацию в своем вузе, научиться планировать время? Ответы на эти и другие вопросы дали студенты Владимирского филиала президентской академии. На протяжении пяти месяцев они работали над проектами: создавали прототипы мобильных приложений и чат-ботов. И все это в рамках стипендиального конкурса от Тele2.Сергей Орлов, директор Владимирского филиала Tele2:- Хотим, чтобы наш регион стал замечательным, красивым, комфортным, уютным для проживания. Идеи студентов, молодых ребят можно воплотить в жизнь. Мы готовы их поддержать, собственно, поэтому организовали этот проект.Александр Белоусов, Министр цифрового развития Владимирской области:- Я считаю, что на таких мероприятиях развивается мысль, развивается регион. Это безумно важно - иметь в регионе вот такую биржу. Я благодарю здесь Tele2 за то, что они выступили таким новатором, что так можно и во Владимирской области делать.На кону - повышенная стипендия от Tele2 - 100 тысяч рублей. Их финалисты разделят между собой.В жюри специалисты оператора мобильной связи, преподаватели академии, представители Министерства цифрового развития и Министерства образования и молодежной политики региона.Светлана Болтунова, министр образования и молодежной политики Владимирской области:- Чемпионатное, конкурсное движение, - оно всегда повышает интерес, оно стимулирует и детей, и молодежь на новые интересные результаты.Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области:- Материальная составляющая играет большое значение для мотивации студенческой молодежи и, конечно, способствует тому, что эти ребята, которые получат поддержку, в дальнейшем, возможно, выберут Tele2, как будущую компанию, в которой можно работать, продвигаться по служебной лестнице.Саморазвитие - одна из ведущих тем конкурсных работ. Студент Илья Каманин разработал приложение для планирования распорядка дня «Атлант». И получил заветные 50 тысяч рублей, - их он потратит на реализацию своего проекта.Илья Каманин, студент 4 курса владимирского филиала РАНХиГС:- Абсолютно любой пользователь может внести в свой список задач те задачи, мероприятия, встречи - в свой план график, после чего, на основе системы рекомендаций, наш Алант подсказывает пользователю, как можно структурировать свой распорядок дня для того, чтобы его день был чуточку эффективнее.Стипендия - награда за упорный труд. Tele2 и дальше продолжит поддерживать талантливую молодежь, и будет предоставлять ей возможности для профессионального роста.Мария Артес, Алексей Ковалев "Вести-Владимир".