4 апреля в формате круглого стола состоялось обсуждение перспектив сотрудничества в сфере исследования и внедрения аморфной стали.

4 апреля в формате круглого стола состоялось обсуждение перспектив сотрудничества в сфере исследования и внедрения аморфной стали. Встреча была проведена при поддержке Департамента машиностроения для топливно-энергетического комплекса Минпромторга РФ.В мероприятии приняли участие эксперты следующих организаций:· ООО «Научно-производственный комплекс «АВТОПРИБОР» (г. Владимир),· Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет МИСИС» (Московский институт стали и сплавов),· Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (КФУ),· Государственный научный центр РФ, Федеральное автономное учреждение «Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова» (ЦИАМ).Эксперты НПК АВТОПРИБОР Николай Тумаков, Владимир Говоруха и Михаил Голянов представили доклад «Серийно выпускаемая продукция ООО «НПК «АВТОПРИБОР» с использованием аморфных сплавов».Эксперты МИСиС Андрей Базлов, Эржена Занаева и Алексей Солонин представили доклад «Аморфные металлические материалы, области применения, пути развития и опыт НИТУ МИСиС в их разработке».Со стороны КФУ директор Института физики Марат Гафуров выступил с докладом о разработках областей научных компетенций и технических возможностях исследований.Со стороны ЦИАМ выступил начальник отдела хранения и преобразования энергии ЦИАМ Александр Гелиев, который сделал доклад о проблематике энергоэффективности электродвигателей.В ходе круглого стола директор по технологиям ООО «НПК «АВТОПРИБОР» Николай Тумаков рассказал об основных направлениях работы комплекса, применении нового оборудования для промышленного литья аморфной стали, а также о непосредственном использовании аморфных сплавов в производимой продукции АВТОПРИБОР.Директор Института физики КФУ Марат Гафуров рассказал об истории учреждения и об основных достижениях в области цифровой «геномики» материалов и изобретениях. Он также поделился опытом сотрудничества Института физики с ПАО «КамАЗ» в рамках реализации проекта «Одиссей» - автомобилей-роботов для внутризаводских и карьерных грузоперевозок.Далее слово было предоставлено старшему преподавателю кафедры металловедения цветных металлов НИТУ МИСиС Андрею Базлову. Он рассказал историю кафедры, обозначил основные направления ее исследований в области аморфных сплавов, а также поведал об инновационных изделиях, производимых из аморфных металлов. Андрей Базлов поделился опытом сотрудничества и разработки прототипов для крупных зарубежных компаний Metglas и Hitachi в рамках данного направления.Заключительную презентацию провел начальник отдела хранения и преобразования электрической энергии ЦИАМ Александр Гелиев. Он рассказал об исследованиях в области разработки, изготовления и экспериментальных исследований гибридных и электрических силовых установок перспективных летательных аппаратов. Рассказал о проекте, посвященном летным испытаниям гибридной силовой установки на летающей лаборатории Як-40 в рамках НИР, финансированной Минпромторгом РФ. Дополнительно начальник отдела хранения и преобразования энергии поделился планами по разработке электроприводного турбокомпрессора, высокооборотный электродвигатель которого обладает высокими удельными параметрами и КПД при исполнении магнитопровода статора из аморфной стали. Помимо этого, Александр Гелиев поделился опытом разработки проектов по усовершенствованию облика летательных аппаратов.После продуктивных обсуждений участники пришли к решению о создании маршрутной карты дальнейших действий. Этот план будет представлять собой последовательность шагов и этапов, необходимых для успешной реализации совместных научно-исследовательских проектов.В заключение директор по технологиям ООО «НПК «АВТОПРИБОР» Николай Тумаков предоставил участникам образцы сплавов, которые были созданы на предприятии во Владимире. Эти образцы стали важным дополнением к состоявшейся дискуссии.