4 апреля в формате круглого стола состоялось обсуждение перспектив сотрудничества в сфере исследования и внедрения аморфной стали.
4 апреля в формате круглого стола состоялось обсуждение перспектив сотрудничества в сфере исследования и внедрения аморфной стали. Встреча была проведена при поддержке Департамента машиностроения для топливно-энергетического комплекса Минпромторга РФ.
В мероприятии приняли участие эксперты следующих организаций:
· ООО «Научно-производственный комплекс «АВТОПРИБОР» (г. Владимир),
· Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет МИСИС» (Московский институт стали и сплавов),
· Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (КФУ),
· Государственный научный центр РФ, Федеральное автономное учреждение «Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова» (ЦИАМ).
Эксперты НПК АВТОПРИБОР Николай Тумаков, Владимир Говоруха и Михаил Голянов представили доклад «Серийно выпускаемая продукция ООО «НПК «АВТОПРИБОР» с использованием аморфных сплавов».
Эксперты МИСиС Андрей Базлов, Эржена Занаева и Алексей Солонин представили доклад «Аморфные металлические материалы, области применения, пути развития и опыт НИТУ МИСиС в их разработке».
Со стороны КФУ директор Института физики Марат Гафуров выступил с докладом о разработках областей научных компетенций и технических возможностях исследований.
Со стороны ЦИАМ выступил начальник отдела хранения и преобразования энергии ЦИАМ Александр Гелиев, который сделал доклад о проблематике энергоэффективности электродвигателей.
В ходе круглого стола директор по технологиям ООО «НПК «АВТОПРИБОР» Николай Тумаков рассказал об основных направлениях работы комплекса, применении нового оборудования для промышленного литья аморфной стали, а также о непосредственном использовании аморфных сплавов в производимой продукции АВТОПРИБОР.
Директор Института физики КФУ Марат Гафуров рассказал об истории учреждения и об основных достижениях в области цифровой «геномики» материалов и изобретениях. Он также поделился опытом сотрудничества Института физики с ПАО «КамАЗ» в рамках реализации проекта «Одиссей» - автомобилей-роботов для внутризаводских и карьерных грузоперевозок.
Далее слово было предоставлено старшему преподавателю кафедры металловедения цветных металлов НИТУ МИСиС Андрею Базлову. Он рассказал историю кафедры, обозначил основные направления ее исследований в области аморфных сплавов, а также поведал об инновационных изделиях, производимых из аморфных металлов. Андрей Базлов поделился опытом сотрудничества и разработки прототипов для крупных зарубежных компаний Metglas и Hitachi в рамках данного направления.
Заключительную презентацию провел начальник отдела хранения и преобразования электрической энергии ЦИАМ Александр Гелиев. Он рассказал об исследованиях в области разработки, изготовления и экспериментальных исследований гибридных и электрических силовых установок перспективных летательных аппаратов. Рассказал о проекте, посвященном летным испытаниям гибридной силовой установки на летающей лаборатории Як-40 в рамках НИР, финансированной Минпромторгом РФ. Дополнительно начальник отдела хранения и преобразования энергии поделился планами по разработке электроприводного турбокомпрессора, высокооборотный электродвигатель которого обладает высокими удельными параметрами и КПД при исполнении магнитопровода статора из аморфной стали. Помимо этого, Александр Гелиев поделился опытом разработки проектов по усовершенствованию облика летательных аппаратов.
После продуктивных обсуждений участники пришли к решению о создании маршрутной карты дальнейших действий. Этот план будет представлять собой последовательность шагов и этапов, необходимых для успешной реализации совместных научно-исследовательских проектов.
В заключение директор по технологиям ООО «НПК «АВТОПРИБОР» Николай Тумаков предоставил участникам образцы сплавов, которые были созданы на предприятии во Владимире. Эти образцы стали важным дополнением к состоявшейся дискуссии.