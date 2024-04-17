Во Владимире пройдет «Библионочь-2024»
«Центральная городская библиотека» города Владимира...
Во Владимире пройдет «Библионочь-2024»
«Центральная городская библиотека» города Владимира приглашает всех желающих присоединиться к к ежегодной Всероссийской акции «Библионочь-2024», которая состоится 20 апреля.
В этом году она приурочена к Году Семьи и пройдёт под девизом «Читаем всей семьёй».
В программу входят:
- Театральные постановки по произведению Г. Остера «Вредные советы»,
Пластический спектакль «Рукописи не горят»,
- Литературно-игровая программа «Мама, папа, я – дружная семья»,
- Семейное космическое путешествие «Звёздные шаги»,
- Литературно-музыкальная программа «К Пушкину всей семьёй», посвящённая 225-летию поэта,
- Различные мастер-классы, которые пройдут по руководством опытных мастеров,
- Танцевальные номера коллектива «Радуга Вальсов».
Начало мероприятий в 17:30 по адресу: Суздальский проспект, д. 2.
Возрастное ограничение: 6+
Фото: администрация Владимира; Городские библиотеки Владимира | КНИГИ И СОБЫТИЯ | Вконтакте