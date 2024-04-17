Во Владимире пройдет «Библионочь-2024» «Центральная городская библиотека» города Владимира...

Во Владимире пройдет «Библионочь-2024»«Центральная городская библиотека» города Владимира приглашает всех желающих присоединиться к к ежегодной Всероссийской акции «Библионочь-2024», которая состоится 20 апреля.В этом году она приурочена к Году Семьи и пройдёт под девизом «Читаем всей семьёй».В программу входят:- Театральные постановки по произведению Г. Остера «Вредные советы»,Пластический спектакль «Рукописи не горят»,- Литературно-игровая программа «Мама, папа, я – дружная семья»,- Семейное космическое путешествие «Звёздные шаги»,- Литературно-музыкальная программа «К Пушкину всей семьёй», посвящённая 225-летию поэта,- Различные мастер-классы, которые пройдут по руководством опытных мастеров,- Танцевальные номера коллектива «Радуга Вальсов».Начало мероприятий в 17:30 по адресу: Суздальский проспект, д. 2.Возрастное ограничение: 6+Фото: администрация Владимира; Городские библиотеки Владимира | КНИГИ И СОБЫТИЯ | Вконтакте