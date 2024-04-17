Во Владимирской области пройдёт пятый международный «Диктант Победы» 26 апреля 2024 года во...

Во Владимирской области пройдёт пятый международный «Диктант Победы»26 апреля 2024 года во Владимирской области пройдёт пятый международный «Диктант Победы». Его основными темами станут 80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, освобождение Крыма, юбилеи писателей-фронтовиков.Для проведения мероприятия готовятся более 150 площадок по всему региону. Основные три расположены во Владимире:Владимирский филиал РАНХиГС (ул. Горького, 59 А),Владимирский государственный университет (ул. Горького, 87)Владимирский юридический институт ФСИН России (ул. Большая Нижегородская, 67 Е).Акция направлена на повышение исторической грамотности и патриотическое воспитание молодёжи, формирование у подрастающего поколения нравственных ценностей, основанных на исторической правде о событиях Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе Правительства Владимирской области.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений