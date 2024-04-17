38-летний уроженец Украинской ССР сначала получил гражданство РФ, а затем вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Фигурант попал в плен и содержался в специализированном учреждении во

38-летний уроженец Украинской ССР сначала получил гражданство РФ, а затем вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Фигурант попал в плен и содержался в специализированном учреждении во Владимирской области. Тут и выяснилось, что военный – гражданин РФ. Как сообщили в ФСБ, уроженец города Мариуполя Донецкой области получил гражданство РФ в январе 2016 года. Мужчина мотивировал это