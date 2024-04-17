Жители Владимирской области могут узнать, в каких случаях не стоит досрочно гасить кредиты Эксперт...

Жители Владимирской области могут узнать, в каких случаях не стоит досрочно гасить кредитыЭксперт по личным финансам Максим Темченко рассказал «Российской газете», в каких случаях стоит гасить кредит, а когда лучше использовать свои деньги на другие цели.Если у вас имеется вся необходима сумма для закрытия кредита, и она не нужна вам для других целей (оплаты больших покупок, инвестиций и так далее), - то имеет смысл закрыть кредит досрочно, чтобы не платить по процентам.Однако если в какой-то момент появилось немного свободных денег, не стоит тратить всю сумму на погашение кредита. Разберемся, почему?«Представьте себе, что сейчас вы потратите все деньги на погашение кредита, а завтра у вас наступят плохие времена, и не будет достаточной суммы даже на ежемесячный взнос. Поэтому лучший способ потратить свободные деньги - создать для себя финансовую подушку безопасности.» - советует эксперт.Такая «подушка» нужна для ощущения чувства безопасности, стабильности и уверенности в завтрашнем дне.Максим Темченко отмечает, что гасить досрочно дешевые кредиты, например, льготные ипотеки под небольшой процент — не стоит. С учетом годовой инфляции, к кредиту в этом случае можно относиться как к рассрочке, а рассрочка - это всегда удобно.Что касается досрочного погашения задолженности, большую часть которой вы уже оплатили? Это не принесет большой выгоды. Дело в том, что кредиты с аннуитетными платежами предусматривают погашение сначала процентов по кредиту и только потом основного «тела» кредита.Может оказаться, что намного выгоднее положить сумму для досрочного погашения такого кредита под проценты, а кредит выплачивать в соответствии с графиком. Однако в некоторых банках проценты по вкладам сейчас выше, чем проценты по кредитам, выданным несколько лет назад."Цены на все вокруг растут, а ставка по кредиту, особенно тому, который взят несколько лет назад, зафиксирована и может быть даже ниже уровня инфляции. Чем выше инфляция, тем дороже деньги, а это значит, что их лучше использовать для того, чтобы выгодно приобрести какой-либо актив", - отмечает финансовый эксперт.Подытожим: вопрос досрочного погашения кредита зависит от текущей экономической ситуации (высокая ключевая ставка, высокая инфляция и так далее) и вашей личной финансовой ситуации. Важно помнить, что досрочное погашение задолженности не всегда является оптимальным решением с финансовой точки зрения.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений