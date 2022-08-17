Рифат Сабитов и Владимир Зорин встретились с молодыми журналистами из стран ближнего...

Рифат Сабитов и Владимир Зорин встретились с молодыми журналистами из стран ближнего зарубежья.Тема манипуляции массовым сознанием и фальсификация исторических фактов стала главной на встрече в Общественной палате России. Молодые журналисты из стран бывшего СССР — участники Школы реальной журналистики «Герои поверх границ» — встретились с председателем Комиссии ОП РФ по развитию информационного сотрудничества, СМИ и массовых коммуникаций Рифатом Сабитовым и председателем Комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимиром Зориным.На площадке Общественной палаты обсудили вопросы выстраивания общего информационного пространства России со странами-партнерами Азербайджаном, Молдавией, Таджикистаном и Узбекистаном.Одним из актуальных вопросов международной журналистики стала попытка исключить российские медиа из общего информационного пространства. Манипулирование общественным сознанием происходит путем размещения заведомо ложных фактов, подтасовок, фальшивок, искажения исторической правды.Рифат Сабитов как заместитель гендиректора — руководитель регионального департамента ВГТРК привел примеры намеренного исключения российских СМИ из медиахостингов, хакерских атак и прочих фактов откровенно воинственного отношения к отечественным СМИ.«Что такое проявлять героизм сегодня? Это рассказывать правду о происходящем в мире, в России. К сожалению, мы наблюдаем огромное количество лживой, заказной направленной против нашей страны информации, призванной дестабилизировать обстановку, формировать недоверие к государственным органам, принимаемым решениям, вызвать разобщенность. В этих условиях особое значение приобретает профессионализм работы СМИ, способность журналистов рассказать о происходящем и донести свои мысли. Представляется особенно важным найти понимание и сохранить поддержку связанных с нами историческим прошлым и культурными традициями стран постсоветского пространства — постоянных и надежных стратегических партнеров. И огромное значение сейчас имеет слово журналиста, в том числе журналиста новой формации — гражданского журналиста, продвигающего свои мысли, свою точку зрения через социальные сети, мессенджеры», — рассказал Рифат Сабитов.Журналисты также вынуждены противостоять огромной машине фальсификации исторических фактов. Важность объективной информации, особенно о роли России во Второй мировой войне, о подвиге советских солдат в освобождении мира от фашизма, Рифат Сабитов отметил особенно.«Искажение в политических целях истории Великой Отечественной войны, манипулирование фактами недопустимо. Есть архивы, документы, исследования. Историческую правду должна знать наша молодежь», — подчеркнул Рифат Сабитов.Председатель Комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин напомнил молодым активистам, что фейки стали оружием, масштаб этой информационной войны беспрецедентный.«Сейчас мифотворчество продолжается, поддерживаются исторические противоречия. Желание поссорить наши народы активно используется создателями ложной информации, политических легенд. Мы заинтересованы в том, чтобы реальная ситуация была известна людям», — отметил Владимир Зорин.Молодые журналисты и блогеры из партнерских стран рассказали о системе финансирования СМИ, о работе в новых мировых реалиях, о популяризации национальных языков. Затронули и тему освещения в СМИ Великой Отечественной войны.В завершении дискуссии молодые журналисты поблагодарили за предоставленную им возможность приехать в Россию, обсудить на высоком уровне возможность сотрудничества и больше узнать о работе российских журналистов.Источник - ГТРК «Ставрополье» - https://stavropolye.tv/news/170793