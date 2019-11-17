По всему миру 17 ноября отмечается День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. В ООН определили главные причины ДТП в России.

Основными причинами высокой смертности на дорогах России являются езда в нетрезвом виде и использование смартфонов за рулем, считает президент Международной автомобильной федерации (FIA), спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт. Также он предложил начинать обучение вождению в школе, чтобы лучше усваивать информацию.Кроме того, спецпосланник отметил нехватку освещения на дорогах и необходимость своевременного ремонта.По его мнению, России нужно уделить внимание безопасности пешеходов, владельцев самокатов и велосипедистов.Напомним, в третье воскресенье ноября проходит Всемирный день памяти жертв ДТП. В 2019 году этот день приходится на 17 ноября. По информации ВОЗ, ежегодно в мире в ДТП гибнут 1,35 миллиона человек. При этом, в России только в 2018 году произошло 168 тысяч аварий.