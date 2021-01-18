Директора областного транспортного департамента привлекли к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщает федеральная антимонопольная служба. На главного транспортника региона

Директора областного транспортного департамента привлекли к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщает федеральная антимонопольная служба. На главного транспортника региона Алексея Косилова наложили сразу два штрафа – на общую сумму 21 000 рублей. Как решили в ФАС, Косилов долгое время не объявлял открытый конкурс на выбор перевозчиков по межмуниципальным маршрутам. За это его оштрафовали на 15 000