Он много лет посвятил патриотическому воспитанию молодежи.

В субботу ушёл из жизни Владимир Сергеевич Хромов. Он много лет посвятил патриотическому воспитанию молодежи. Владимир Сергеевич тесно сотрудничал с образовательными организациями города Владимира. Педагог с 35-летним стажем, он возглавлял Центр военно-патриотического воспитания молодежи «Пост №1», который организует ежегодную Вахту Памяти, военно-спортивную игру «Зарница», активно участвует в постановке и организации исторических реконструкций и постановок, подготовке к службе в армии РФ.Владимир Сергеевич разработал серию лекций для школьников, посвященных Второй мировой войне, героизму наших солдат и "цене Победы" над фашизмом. Владимиру Сергеевичу важно было донести до современных школьников, что именно наш народ заплатил самую высокою цену за Победу, за освобождение мира от фашистской чумы: 27 миллионов погибших из 70 млн - потери Советского Союза.Очень ответственный и серьезный, умеющий неформально подходить к делу, Владимир Сергеевич - настоящий патриот! 20 января ему бы исполнилось 67 лет. Соболезнуем родным и близким Владимира Сергеевича. Вечная память!