С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 178940 владимирцев.

Во Владимирской области 18 января выявлено 23 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 6 человек. Ещё 4 жителя подхватили опасный вирус в Муромском, 3 - в Гусь-Хрустальном, по 2 - в Александровском и Меленковском, по 1 - в Ковровском, Судогодском, Собинском, Киржачском, Вязниковском и Суздальском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 178940 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49692 заболевших во Владимире, 21138- в Ковровском районе и 19319 - в округе Муром.