Проводится доследстенная проверка инцидента.

Во Владимирской области руководитель участковых предотвратил взрыв газа в многоквартирном доме.Житель города Кольчугино позвонил по телефону «112» и сообщил, что открыл газ в квартире и собирается взорвать дом. На место тут же выехали сотрудники экстренных служб.Как сообщает пресс-служба УМВД региона, дом оцепили, эвакуировали жильцов. Звонившим оказался 40-летний ранее судимый мужчина, который закрылся в квартире на третьем этаже.«Его задержал заместитель начальника службы участковых уполномоченных Алексей Куликов. Он поднялся на балкон по лестнице, которую предоставили сотрудники МЧС», - уточнили в МВД.Проводится доследстенная проверка инцидента.Старшему лейтенанту полиции Алексею Куликову - 26 лет. В полиции он служит с 2012 года. В послужном списке мужчины – командировка на Северный Кавказ, неоднократные поощрения и победа в районном этапе Всероссийского конкурса «Народный участковый».