5 хирургов, 2-х часовая операция и 17 швов на горле. Спасти удалось чудом. Именно так, по словам одной из жительниц Доброго, закончился день для пса по кличке «Пит». ул. Куйбышева А все случилось

5 хирургов, 2-х часовая операция и 17 швов на горле. Спасти удалось чудом. Именно так, по словам одной из жительниц Доброго, закончился день для пса по кличке «Пит». ул. Куйбышева А все случилось рядом с этим домом на улице Куйбышева. Вместе с семьей Анна прогуливалась неподалеку и увидела лежачего мужчину. От него сильно разило алкоголем,