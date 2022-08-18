В правительстве ожидают, что решение поддержит спрос на метан со стороны бизнеса и граждан.

В России будут субсидировать почти половину расходов бизнеса и граждан при переводе транспорта с бензина на газ. Соответсвующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин.Как сообщается на сайте кабмина, новый порядок предусматривает повышение в 2022 году нормативов субсидирования в два раза - с 24 до 48 процентов. Эти изменения внесены в одно из приложений к госпрограмме "Развитие энергетики".Отмечается, что данное решение должно простимулировать перевод транспорта с бензина на метан и поддержать спрос на него.