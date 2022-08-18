Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»: - Глубинный огонь Торфяной пожар в...

Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:- Глубинный огоньТорфяной пожар в Гусь-Хрустальном районе. На подмогу владимирским сотрудникам МЧС пришли московские спасатели.- Дорожный сезонВ регионе продолжается большой дорожный ремонт. В Петушинском районе готовят к приемке новый отрезок.- Диалог с властьюВладимирские общественники обсудили программу развития региона. Какие вопросы волнуют активистов сегодня?