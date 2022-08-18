Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:
- Глубинный огонь
Торфяной пожар в...
Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:
- Глубинный огонь
Торфяной пожар в Гусь-Хрустальном районе. На подмогу владимирским сотрудникам МЧС пришли московские спасатели.
- Дорожный сезон
В регионе продолжается большой дорожный ремонт. В Петушинском районе готовят к приемке новый отрезок.
- Диалог с властью
Владимирские общественники обсудили программу развития региона. Какие вопросы волнуют активистов сегодня?