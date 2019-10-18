Задержанным выписали штраф в 30 тысяч рублей

Три уголовных дела завели на жителей Владимирской области, остановленных в нетрезвом виде за рулём, сообщают в УМВД России по Владимирской области.В начале октября сотрудники ГИБДД остановили в посёлке Никологоры автомобиль «Део Нексия», за рулём которого находился 43-летний вязниковец. Проверка показала, что мужчина выпивал перед тем, как сесть за руль.Оказалось, что в 2017 году его уже привлекали к ответственности за вождение в нетрезвом виде. У задержанного забрали права на 1,5 года.Месяцем ранее также попались 59-летний и 31-летний жители Юрьев-Польского. Всех троих лишили прав на 1,5 года.