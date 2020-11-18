Рассказывает директор департамента природопользования и окружающей среды Татьяна Клименко.

Движение пассажирских поездов на участке Ковров - Владимир возвращается к нормативному графику, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги. Возобновляется и пригородное сообщение.Напомним, движение было прервано из-за аварии. 16 ноября с рельс сошел состав с мазутом, более 30 вагонов опрокинулись, из шести - вытек мазут. Погиб путевой обходчик. Возбуждено уголовное дело. Восстановительные работы продолжались двое суток. Одна из важнейших задач, установить ущерб, нанесенный природе. Накануне владимирские специалисты взяли пробы грунта, рассказывает директор департамента природопользования и окружающей среды Татьяна Клименко.