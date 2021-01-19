Его представление состоялось в рамках встречи главы региона с командующим Центральным округом войск национальной гвардии генерал-полковником Игорем Голлоевым, который прибыл во Владимирскую область c рабочим визитом.

Его представление состоялось в рамках встречи главы региона с командующим Центральным округом войск национальной гвардии генерал-полковником Игорем Голлоевым, который прибыл во Владимирскую областьрабочим визитом.Новым начальником Управления Росгвардии по Владимирской области стал 52-летний полковник полиции Андрей Медведев. Соответствующий Указ Президента Российской Федерации датирован 2 января 2021 года.Андрей Михайлович – боевой офицер, руководитель с большим опытом. Его послужной список внушает уважение и доверие как коллегам, так партнёрам его ведомства. Росгвардия оказала неоценимую поддержку в реализации решений областного оперативного штаба по борьбе с распространением Covid-19. Важно продолжать взаимодействие в этом направлении.Позже он был представлен личному составу регионального Управления Росгвардии.