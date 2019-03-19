Оставшиеся
до президентских выборов дни Петру Порошенко стоит опасаться когда-то пригретых
им самим националистов. Радикалы объявили охоту на трусливого президента.
Оставшиеся
до президентских выборов дни Петру Порошенко стоит опасаться когда-то пригретых
им самим националистов. Радикалы объявили охоту на трусливого президента.
В
последние дни администрация президента не анонсирует предвыборные поездки главы государства по стране. Порошенко опасается националистов, которые прорываются на
мероприятия с его участием и задают неудобные вопросы про коррупцию, нищету и
высокие тарифы на ЖКХ.
Но
радикалы не отступают: они обещают преследовать президента по всей
стране и задавать ему вопросы. Это пообещал основатель неонацистского полка
“Азов”, депутат Верховной рады Андрей Билецкий.
По его словам,
Петр Порошенко скрывает свой график поездок, привозя с собой проплаченных сторонников.
“Наши акции будут проводиться, проводиться абсолютно в каждом городе, куда бы
он ни поехал с этим проплаченным цирком-шапито, который за ним ездит", -
пообещал националист.
Поездки Порошенко по стране, действительно, напоминают цирк.
До того, как на его акции стали сгонять проверенных людей, президент вел себя
довольно странно. Он срывал с людей шапки, щипал их за носы, бил по лицу… Его
поступки напоминали поведение сумасшедшего или пьяного человека. Эксперты по
психиатрии даже советовали срочно обратиться к специалисту.
Сейчас, когда на предвыборные митинги президента сгоняют
бюджетников и проверенных пенсионеров, случаев неадекватного поведения лидера
страны стало меньше. Но зато на эти хорошо охраняемые силовиками акции пытаются
прорваться радикалы.
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них
участвуют 39 кандидатов. Самой большой популярностью пользуется актер Владимир
Зеленский, второй в рейтингах – действующий президент Петр , замыкает
тройку лидеров экс-премьер Юлия Тимошенко.