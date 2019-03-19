Оставшиеся до президентских выборов дни Петру Порошенко стоит опасаться когда-то пригретых им самим националистов. Радикалы объявили охоту на трусливого президента.

Оставшиесядо президентских выборов дни Петру Порошенко стоит опасаться когда-то пригретыхим самим националистов. Радикалы объявили охоту на трусливого президента.последние дни администрация президента не анонсирует предвыборные поездки главы государства по стране. Порошенко опасается националистов, которые прорываются намероприятия с его участием и задают неудобные вопросы про коррупцию, нищету ивысокие тарифы на ЖКХ.Норадикалы не отступают: они обещают преследовать президента по всейстране и задавать ему вопросы. Это пообещал основатель неонацистского полка“Азов”, депутат Верховной рады Андрей Билецкий.По его словам,Петр Порошенко скрывает свой график поездок, привозя с собой проплаченных сторонников.“Наши акции будут проводиться, проводиться абсолютно в каждом городе, куда быон ни поехал с этим проплаченным цирком-шапито, который за ним ездит", -пообещал националист.Поездки Порошенко по стране, действительно, напоминают цирк.До того, как на его акции стали сгонять проверенных людей, президент вел себядовольно странно. Он срывал с людей шапки, щипал их за носы, бил по лицу… Егопоступки напоминали поведение сумасшедшего или пьяного человека. Эксперты попсихиатрии даже советовали срочно обратиться к специалисту.Сейчас, когда на предвыборные митинги президента сгоняютбюджетников и проверенных пенсионеров, случаев неадекватного поведения лидерастраны стало меньше. Но зато на эти хорошо охраняемые силовиками акции пытаютсяпрорваться радикалы.Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в нихучаствуют 39 кандидатов. Самой большой популярностью пользуется актер ВладимирЗеленский, второй в рейтингах – действующий президент Петр , замыкаеттройку лидеров экс-премьер Юлия Тимошенко.