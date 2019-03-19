Участники рейда провели разъяснительные беседы, рассказав гражданам о распространенных методах мошенничества и способах защиты от них.

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» совместно с представителями народной дружины «Новый рубеж» и членами общественного совета при ОМВД провели профилактический рейд в одном из районов города Гусь-Хрустальный. Участники рейда провели с гражданами разъяснительные беседы, рассказав о распространенных методах обмана и способах защиты от них.Сотрудники полиции предостерегли пенсионеров от покупки лекарственных препаратов, дорогостоящей медицинской техники у незнакомых людей, какими бы представительными внешне они не выглядели. Члены Общественного совета напомнили, что мошенники часто ходят по квартирам пожилых людей, представляясь сотрудниками различных социальных служб. В результате таких визитов у пенсионеров пропадают деньги и ценности. Поэтому очень важно проявлять бдительность, не впускать в свою квартиру незнакомцев и обязательно требовать удостоверение и звонить в соответствующую организацию.Особое внимание во время бесед было уделено телефонным мошенничествам.Участники рейда порекомендовали местным жителям не доверять подобным звонкам и, прежде всего, перезванивать своим близким родственникам, а также, в случае совершения противоправных действий, сообщать в полицию.Распространены и случаи, когда злоумышленники представляются сотрудниками банка, которые сообщают о блокировке банковской карты, после чего предлагают устно сообщить реквизиты банковских карт или ввести определенную комбинацию цифр для разблокирования карты. После совершения данных операций денежные средства списываются с банковского счета потерпевших.Беседуя с жителями многоквартирных домов, полицейские, дружинники и общественники вручили гражданам памятки, в которых содержится необходимая информация об основных преступных схемах мошенников, рекомендации для граждан и контактная информация правоохранителей.