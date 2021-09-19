Было у отца три сына: жадный, хитрый и пофигист. И было у него три волшебных трубы: золотая, серебряная и чугунная. И вот помер отец и не успел отписать, кому какой трубой владеть следует.
Жадный сын сразу схватил золотую трубу. Открыл на ней вентиль, и вышел из трубы джинн нефти. И сделал жадного сына олигархом.
Хитрый сын спорить не стал и взял серебряную трубу. Открыл на ней вентиль, и вышел из трубы джинн газа. И сделал хитрого сына премьер-министром.
А третьему сыну все по фигу. И сказал он, что чугунная труба ему тоже по фигу. И бросились два первых сына рвать зубами ее друг у друга. И лопнула чугунная труба. И вышел из нее джинн канализации. И утопил обоих сыновей в дерьме. А третьего не утопил, потому что ему и это было бы по фигу.
Мораль:
еще анекдот!