19.09.2021

2021-09-19 11:35:05

Владимирцам предлагают помощь в переоборудовании автомобиля

Для тех, кто решится переоборудовать технику на использование метана будет предоставляться скидка в размере 36% от полной стоимости работ. Льгота предоставляется в рамках государственной программы по развитию рынка газомоторного топлива. Переоборудовать можно любую технику любой формы собственности. Основное условие - транспортные средства должны быть зарегистрированы на территории Российской Федерации, и быть «не старше» 2013 года.



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