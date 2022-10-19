В двух залах разместились работы четырех художниц – выпускниц Александровской детской школы искусств и Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.

В музее-заповеднике «Александровская слобода» состоялась презентация новой выставки «Открывая имена». В двух залах разместились работы четырех художниц – выпускниц Александровской детской школы искусств и Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Две Дарьи – Смирнова и Кромаренко и две Елизаветы – Надеждина и Островская представили очень разноплановые работы – графику, акварель, смешанную технику, мозаику, малые пластические формы.Концепция выставки проста и современна – «искусство молодых для молодежи». Об этом говорила на открытии директор музея-заповедника «Александровская слобода» А.С. Петрухно: «Придя на эту выставку, гости познакомятся с тем культурным наследием, которое формирует уже современное поколение. Тяга к такому творчеству сегодня очень сильна. Наша задача не только в том, чтобы как можно больше людей узнали о талантливых художницах, главное – привлечь в музей молодежь. Это проблема. И на выставке мы попробуем ее решить с помощью диалога молодых – творца и зрителя».Очень эмоционально об авторах рассказывает Ольга Ловчева (для троих девушек она была педагогом и примером все годы обучения в ДШИ): «Собрать в одном выставочном зале четырех художников – одинаковых по возрасту и образованию, но абсолютно непохожих в творчестве – это неимоверно интересно! И большое спасибо «Александровской слободе» и всем сотрудникам за эту творческую работу.Лиза Островская – потрясающий художник 3D-анимации, жанр Лизы Надеждиной для меня – романтический мистицизм. Даше Кромаренко еще предстоит сложный выбор самоопределения, она студентка, сейчас ей близка социальная тема, а каждая работа Даши Смирновой для меня открытие!».Кстати, именно одна из картин Дарьи Смирновой стала мотивом, темой перфоманса в исполнении Ансамбля современного танца «Стиль», который предварял открытие выставки. Руководитель ансамбля Марина Сергеевна Колтукова о «рождении»: «Это наш первый опыт перфоманса. Мы попытались воспроизвести тонкую грань души и творчества художника. Я специально связывалась с Дарьей, спрашивала про аналогии картины. Получилось необычно, неоднозначно, а главное интересно – это новый виток в нашей работе, отличный от сценических постановок. И я очень благодарна «Александровской слободе» за возможность открыть для себя это направление на такой потрясающей выставке!».Сами авторы выставки принимали поздравления и охотно общались в неформальной обстановке, отвечая на вопросы и общаясь с нынешними воспитанницами Школы искусств. Гостей было столько, что залы с трудом вмещали присутствующих. Кстати, у желающих еще есть шанс встретиться с художницами на выставке и даже взять у них автограф. Всех любителей и ценителей искусства девушки будут ждать здесь в Ночь искусств! Сама же выставка продолжит работу до 20 ноября и будет доступна по Пушкинской карте.