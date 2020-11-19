Во Владимирском госуниверситете студентов переводят на дистанционный режим обучения из-за коронавируса. Как сообщают в университете, ректор ВлГу принял такое решение для защиты здоровья

Во Владимирском госуниверситете студентов переводят на дистанционный режим обучения из-за коронавируса. Как сообщают в университете, ректор ВлГу принял такое решение для защиты здоровья студентов, сотрудников и преподавателей. Новая форма обучения будет действовать с 20 ноября до 1 февраля. Преподаватели будут проводить занятия для студентов в онлайн-режиме в соответствии с расписанием в формате видеоконференцсвязи. Все научные,