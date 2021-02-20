Общее число скончавшихся от COVID-19 за время пандемии составляет 816.

Во Владимирской области продолжает расти печальная статистика смертей от новой коронавирусной инфекции. По последним данным, за минувшие сутки количество смертельных случаев увеличилось еще на 7. Общее число скончавшихся от COVID-19 за время пандемии составляет 816.Напомним, на территории Владимирской области за прошедшие сутки 20 февраля 2021 года лабораторно подтверждено . Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 26 378 случаев заболевания