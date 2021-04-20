Только за первую половину апреля коммунальщики и волонтеры закрасили больше 100 незаконных надписей на фасадах зданий, заборах и элементах дорожной инфраструктуры. Речь идет о граффити,

Только за первую половину апреля коммунальщики и волонтеры закрасили больше 100 незаконных надписей на фасадах зданий, заборах и элементах дорожной инфраструктуры. Речь идет о граффити, которые захватили город Владимир и область год-два назад. На них указана реклама работы с заманчивой суммой заработной платы. Вот только обольщаться не стоит – реклама ведет напрямую в нелегальный наркобизнес,