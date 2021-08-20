Из-за аварии на линии, с 05.00 21 августа до конца дня 22 августа движение троллейбусов №1 будет организовано с конечной остановки «Улица Фатьянова» до «Владимирского химического завода». Об ..

Из-за аварии на линии, с 05.00 21 августа до конца дня 22 августа движение троллейбусов №1 будет организовано с конечной остановки «Улица Фатьянова» до «Владимирского химического завода». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Владимира.В горадминистрации просят пассажиров учесть временные изменения в курсировании общественного транспорта при планировании поездок.