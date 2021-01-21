Обеспокоенные жители подняли тревогу из-за свисающих с крыш сосулек.

Обеспокоенные жители подняли тревогу из-за свисающих с крыш сосулек.По этой тропинке дети каждый день ходят в 3 школу. И все бы хорошо, если не смотреть наверх. Опасный участок огораживали сигнальной лентой, однако продержалась она всего день. И так из года в год, отмечает паблик в ВКНапомним, что проблема опасных сосулек характерна и для Владимира.Однако на нее оперативно отреагировали власти областного центра. «Вести» уже сообщили, чтоматериалы подготовлены на те управляющие организации, которые не устранили нарушения даже после вынесения им предупреждения. Он подчеркнул, что наказание нерадивых управляющих компаний — не самоцель мэрии, а средство для того, чтобы в городе были обеспечены порядок и безопасность жителей.Это влечет административный штраф для граждан в размере от 800 до 3000 рублей, для должностных лиц - от 5000 до 20000 рублей, для юридических лиц — от 10000 до 50000 рублей.За повторное нарушение сумма штрафа повышается: для граждан — от 3000 до 5000 рублей, для должностных лиц — от 20000 до 50000 рублей, для юридических лиц — от 50000 до 200000 рублей.