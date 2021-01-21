К медикам за помощью обратились родители учеников Подмосковья с жалобами на плохое самочувствие своих детей. Со слов регионального Министерства образования, известно о 96 случаях обращений. По делу о массовом заболевании учеников проводится проверка.

К медикам за помощью обратились родители учеников Подмосковья с жалобами на плохое самочувствие своих детей. Со слов регионального Министерства образования, известно о 96 случаях обращений. По делу о массовом заболевании учеников проводится проверка.Ученикам школы №5 города Электросталь стало плохо во вторник, 19 января, сообщает телеканал "". Отмечается, что точный диагноз пока не поставлен, но врачи уверены в том, что это кишечная инфекция. У всех юных пациентов есть схожие симптомы: слабость, тошнота и высокая температура.Стоит отметить, что такая вспышка болезни может иметь отношение к . Известно, что детское питание тут организует компания ООО "КП Экопродукт".Врачи утверждают, что кишечными инфекциями чаще всего болеют дети дошкольного возраста и младших классов. Возможная причина – некачественной питание. Несмотря на это, пока рано делать конкретные выводы, специалисты продолжают искать источник заболевания. Заметим, что в региональной школе уже работают специалисты, которые взяли анализы у работников учреждения, а также у людей, которые контактировали с заболевшими учениками.