В начале января в дежурную часть ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратилась 40-летняя местная...

В начале января в дежурную часть ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратилась 40-летняя местная жительница по факту кражи денежных средств с ее банковского счета и мобильного телефона. В совершении кражи женщина подозревала свою приятельницу, с которой накануне проводила вечер.Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, потерпевшая, находясь в одном из развлекательных заведений города, встретила свою 25-летнюю знакомую. За время совместного времяпрепровождения 40-летняя женщина попросила знакомую некоторое время подержать телефон у себя. Воспользовавшись ситуацией, девушка, через онлайн-банк, установленный на телефоне потерпевшей, оплатила свои покупки в ночном заведении, после чего забрала телефон себе, предполагая, что владелица не вспомнит о нем.Когда потерпевшая обратилась к приятельнице с просьбой вернуть телефон, девушка сказала, что его у нее нет.Сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемой, она дала признательные показания.В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району в отношении 25-летней местной жительницы возбуждены уголовные дела за кражу и присвоение.Фото: https://pixabay.com/ru/