На тушение выезжали 5 единиц техники, 14 человек личного состава.

В 19-32 20 июля во Владимире в многоквартирном доме №11А на улице Пичугина загорелась квартира.На момент прибытия пожарных к месту происшествия наблюдался дым с балкона 5-го этажа. Было сформировано одно звено газодымозащитной службы для тушения пожара и эвакуации людей.Сотрудники МЧС потушили огонь на площади пол квадратных метра. На кухне сгорела часть имущества. Погибших и пострадавших нет.Как рассказала руководитель пресс-службы ведомства Екатерина Мищенко, во время пожара было эвакуировано 30 человек, среди которых семеро детей.На тушение выезжали 5 единиц техники и 14 человек личного состава. Дознаватели устанавливают причину пожара.